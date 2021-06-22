Son dakika haberi! Denizin altına oksijen verecek cihazı bakan Murat Kurum İzmit Körfezi'ne bıraktı
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Son dakika haberi! Denizin altına oksijen verecek cihazı bakan Murat Kurum İzmit Körfezi'ne bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Denizin altına oksijen verecek cihazı bakan Murat Kurum İzmit Körfezi'ne bıraktı Deniz salyası ile mücadele kapsamında Marmara Denizi'ne oksijen verecek olan 5 cihazdan 4'ü İzmit Körfezi'nde 1'i Pendik açıklarında faaliyete geçti.

Denizin altına oksijen verecek cihazı bakan Murat Kurum İzmit Körfezi'ne bıraktı

KOCAELİ - Deniz salyası ile mücadele kapsamında Marmara Denizi'ne oksijen verecek olan 5 cihazdan 4'ü İzmit Körfezi'nde 1'i Pendik açıklarında faaliyete geçti. Cihazlardan birisini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde denize bıraktı.

Deniz salyası ile mücadelede hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi'nin altına oksijen verilmeye başlandı. Kanadalı bir firma tarafından üretilen 5 oksijen cihazında 4'ü İzmit Körfezi'nde 1'i Pendik açıklarında faaliyete geçirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da İzmit Körfezine tekne ile açılarak oksijen cihazını denize bıraktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte denize açılan bakan Kurum, cihazı yakından inceledi.

Günde 2 saat boyunca denenecek olan cihazlar, havadan aldıkları oksijeni denizin altına verecek. Cihaz bırakıldığı noktada 600 metre çapında denizin altına oksijen verebilecek. Cihazdan alınacak veriler sürekli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından izlenecek. Alınan veriler sayesinde cihazın etkileri gözlenebilecek.

Son dakika haberi! Denizin altına oksijen verecek cihazı bakan Murat Kurum İzmit Körfezi'ne bıraktı
Son dakika haberi! Denizin altına oksijen verecek cihazı bakan Murat Kurum İzmit Körfezi'ne bıraktı
Son dakika haberi! Denizin altına oksijen verecek cihazı bakan Murat Kurum İzmit Körfezi'ne bıraktı
Son dakika haberi! Denizin altına oksijen verecek cihazı bakan Murat Kurum İzmit Körfezi'ne bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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