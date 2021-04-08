Son dakika haberi: Denizi kirleten geminin Çinli kaptanı yakalanamadı, dava 7 yıldır devam ediyor

Edinilen son dakika haberine göre İZMİT Körfezi'ne atık su bırakan Panama bandıralı geminin Çinli kaptanına açılan dava, kaptan yakalanamadığı için 7 yıldır devam ediyor.

İZMİT Körfezi'ne atık su bırakan Panama bandıralı geminin Çinli kaptanına açılan dava, kaptan yakalanamadığı için 7 yıldır devam ediyor. Davanın 25'inci duruşması bugün görüldü. Sanık sıfatıyla yargılanması gereken Çinli kaptan Gaoming Bi yakalanamadığı için duruşmalar sürekli olarak ertelendi. 7 yıldır devam eden davanın bugün duruşması da aynı sebeple ertelenerek eylül ayına bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 4 Ekim 2013 tarihinde Panama bayraklı 'Genco Vigour' isimli kuru yük gemisinden denize atık su boşaltıldığını tespit etti. Geminin atık su boşalttığı sırada görüntüleri alınırken, denize boşaltılan atık maddeden de numune alınarak işlem yapıldı. Olay tarihinde hazırlanan bilirkişi raporunda, "Gemi kaptanının tank çıkış valflerini kapatmadığı ve bundan dolayı evsel nitelikli atık suyun denize deşarj edildiği, eylemin deşarjın valf kapaklarının kapatılmaması neticesinde kasıtlı olarak gerçekleştirildiği" görüşüne yer verildi. Laboratuvarda yapılan incelemelerde ise, denize bırakılan atık suyun denizde yaşayan canlıları olumsuz yönde etkileyeceği görüşü yer aldı.

YETERLİ DELİL BULUNARAK KAMU DAVASI AÇILDIOlay tarihinde kuru yük gemisine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 52 bin 120 TL ceza kesilirken, Çinli kaptan Gaoming Bi'nin de deniz polisi tarafından ifadesi alındı. Suçlamayı kabul etmeyen Çinli kaptan Bi, ifadesinde gemiden denize akan suyun yağmur suyu olduğunu iddia etti. Kaptan, gemisiyle birlikte İzmit Körfezi'nden ayrılırken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemede bilirkişi raporları ve olayın görüntüleri kamu davası açmaya yeterli delil olarak görülerek iddianame hazırlandı. Dosyayı kabul eden Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma 2014 yılının Ocak ayında başladı. Ancak sanık sıfatıyla yargılanması gereken Çinli kaptan Gaoming Bi yakalanamadığı için duruşmalar sürekli olarak ertelendi. 7 yıldır devam eden davanın bugün görülen 25'inci duruşması da aynı sebeple ertelenerek eylül ayına bırakıldı.GEMİ İSİM VE BAYRAK DEĞİŞTİRDİ

Kocaeli'den ayrıldıktan sonra geminin sahibi olan New York merkezli uluslararası ticaret firması, gemiye Hong Kong bayrağı asarak bir süre daha kullandı. 2015 yılında satılan 225 metre uzunluğundaki ve 32 metre genişliğindeki kuru yük gemisi, günümüzde 'Chola Harmony' ismiyle Hindistan bayrağı altında sefer yapıyor. Çinli kaptan Gaoming Bi'nin ise halen aynı gemide çalışıp çalışmadığı bilinmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR