Son dakika haberi... Denize giren emekli öğretmen boğuldu
Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denize giren emekli öğretmen hayatını kaybetti.
12.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:56
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denize giren emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Uğur Sitesi'nde oturan emekli felsefe öğretmeni Meral Gürsoy (78), sitenin önünden denize girdi.
Bir süre sonra Gürsoy'n denizin üstünde hareketsiz durduğunu fark eden site sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından denizden çıkarılan Gürsoy, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürsoy, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA