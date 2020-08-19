Son dakika haberi | Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı: Baba öldü, kızı ağır yaralı
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Son dakika haberi | Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı: Baba öldü, kızı ağır yaralı

Son dakika haberi: BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, yüzmek için gittikleri plajdan dönen baba-kızın içinde bulunduğu otomobil, şarampole düşen aracı kaldırmak için duran vince çarptı.

Son dakika haberi | Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı: Baba öldü, kızı ağır yaralı
19.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:24

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, yüzmek için gittikleri plajdan dönen baba-kızın içinde bulunduğu otomobil, şarampole düşen aracı kaldırmak için duran vince çarptı. Kazada otomobil sürücüsü baba Habil Kutluay (70) hayatını kaybetti, kızı Damla Kutluay (40) ağır yaralandı.

Burhaniye ilçesinde, saat 11.00 sıralarında yaşanan kaza iddiaya göre şöyle meydana geldi;

Habil Kutluay ve kızı Damla Kutluay, sabah saatlerinde denizde yüzmek için plaja gitti. Baba-kız, daha sonra evlerine dönmek için Habil Kutluay'ın kullandığı 16 F 8649 otomobil ile yola çıktı. Ancak baba-kızın otomobili, evlerine bir kilometre kala, şarampoe düşen bir aracı kaldırmak için yol kenarında duran 10 RH 775 plakalı vince arkadan çarptı.Kazada, Habil Kutluay olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Damla Kutluay ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Damla Kutluay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis, adı açıklanmayan vinç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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