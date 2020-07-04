Son dakika haberi: DENİZDE OYUN OYNAYAN GENÇLERİN SOSYAL MESAFE DUYARSIZLIĞI
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Son dakika haberi: DENİZDE OYUN OYNAYAN GENÇLERİN SOSYAL MESAFE DUYARSIZLIĞI

Son dakika haberine göre Menekşe Plajı'nda bir grup genç sosyal mesafeye aldırış etmeden denizde oyun oynadı, birbirilerinin üzerine çıkarak denize atladı.

Son dakika haberi: DENİZDE OYUN OYNAYAN GENÇLERİN SOSYAL MESAFE DUYARSIZLIĞI
04.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:13

Menekşe Plajı'nda bir grup genç sosyal mesafeye aldırış etmeden denizde oyun oynadı, birbirilerinin üzerine çıkarak denize atladı. Plajdaki kalabalık havadan da görüntülendi.

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı, bugün en yoğun günlerinden birini yaşadı. Denize girmek isteyen birçok kişi Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduranların bazılarının sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti.

Denizde bulunan bir grup genç ise sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden dakikalarca oyun oynadı. Birbirlerinin üzerine çıkarak denize atlayan gençler, küçük yaşta olanları birbirine attı. Mesafeye aldırış etmeden oyun oynayan gençlerin duyarsızlığı kameralara yansıdı. Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde bazı grupların mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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Kaynak: DHA

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