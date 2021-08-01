Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı
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Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde denize giren Osman Kahveci'nindenizden çıktığını gören olmayınca yakınları kayıp başvurusu yaptı.

Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde denize giren Osman Kahveci'nindenizden çıktığını gören olmayınca yakınları kayıp başvurusu yaptı. Sabah saatlerinde Ören plajına gelen Ayvalık Sahil Güvenlik dalış ekibi Kahveci'nin denize girdiği alanda arama çalışması başlattı.

Ören Sahili'nde, sahil güvenlik ekibi botlarla yaklaşık 3 saat arama çalışması yaptı fakat sonuç alınamadı. Çalışmalar devam ederken, Kahveci'nin polis karakoluna giderek sağ olduğunu bildirdiği haberi geldi. Bunun üzerine yakınları rahat bir nefes alırken, arama çalışmalarına da son verildi.

Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı
Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı
Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı
Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı
Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı
Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı
Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı
Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay

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