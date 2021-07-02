Son dakika haberi! Denizde kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Denizde kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Denizde kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bartın'ın İnkumu plajında serinlemek için denize girdiği sırada kalp krizi geçiren Recep Top kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bartın'ın İnkumu plajında serinlemek için denize girdiği sırada kalp krizi geçiren Recep Top kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre yurt dışında yaşayan ve tatil için geldiği Bartın'ın İnkumu plajında denize giren 66 yaşındaki Recep Top bir anda fenalaştı. Cankurtaranların yardımıyla sudan çıkarılan Top 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Top'un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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