Son dakika haberi... Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede öldü

Son dakika haberi... Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede öldü
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Ali Salih Baytar (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Ali Salih Baytar (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kaleköy plajında meydana geldi. Ali Salih Baytar, girdiği denizde bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu fark edenler yardıma gitti. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp, kıyıya taşınan Baytar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Baytar, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Baytar, müdahaleye rağmen,  yaşamını yitirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Zeynep Bastık Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 22:35:33. #1.14#

title