Son dakika haberi... Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede öldü

Son dakika gündem haberi... TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Ali Salih Baytar (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Ali Salih Baytar (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kaleköy plajında meydana geldi. Ali Salih Baytar, girdiği denizde bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu fark edenler yardıma gitti. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp, kıyıya taşınan Baytar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Baytar, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Baytar, müdahaleye rağmen, yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar