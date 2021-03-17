Son dakika haberi! Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrollü normalleşme sürecinde sektörde uygulanacak kararları duyurdu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, denizcilik sektöründe kontrollü normalleşme sürecinde uygulanacak kararları açıkladı.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ülkede yaşanan normalleşme sürecinde, denizcilik sektöründe alınan tedbirlerin Bakanlıkça değerlendirilmesi neticesinde yeni kararların alınması uygun görüldü.

Buna göre, gezinti gemisi cinsinde faaliyet gösteren ve denize elverişlilik belgesinde taşınmasına izin verilen yolcu sayısı 150'den az olan tekneler tam kapasiteyle, yolcu sayısı 150'den büyük olan tekneler yüzde 50 kapasiteyle sefere çıkabilecek. Ancak yolcu sayısının yüzde 50'si 150 kişinin altında olan tekneler 150 yolcuyla, kapasitesinin yüzde 50'si 150 ve üstü olan tekneler ise kapasitelerinin yüzde 50'si olacak şekilde sefer yapabilecek. Örneğin denize elverişlilik belgesinde belirtilen yolcu sayısı 75 ise tekne 75 yolcuyla, 160 yolcuysa 150 yolcuyla, 250 yolcuysa 150 yolcuyla, 350 yolcuysa 175 yolcuyla sefere çıkabilecek.

Aile ve arkadaşlarla "mavi tur"

Ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler, turun kapalı grupla gelenlerle (aile, yakın akraba, arkadaşlar) yapılması durumunda denize elverişlilik belgesinde belirtilen taşınmasına izin verilen yolcu sayısıyla, günlük tur yapan tekneler de tam kapasiteyle faaliyetlerini icra edecek.

Yolcu gemisi, yolcu motoru, feribot cinsinde seyir yapan gemiler için kısıtlamalar kaldırılacak.

Yunan makamlarının limanlarını açması durumunda, Ege adaları ile Türkiye limanları arasında uluslararası yolcu taşımacılığı kısıtlamalar olmaksızın başlatılacak.

Yeni tedbirlerin uygulamasında İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, mülki idare amirlikleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tedbir ve kararları doğrultusunda, yeni normalleşme kurallarına azami dikkat edilerek iş ve işlemlerin yürütülmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal