Son dakika haber... Deniz polisi, botlarla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı
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Son dakika haber... Deniz polisi, botlarla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı

26.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:33

Son dakika haber... İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler botlarla Haliç ve Karaköy'deki gezi teknelerinde, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Ayrıca sahile yaklaşan polis botlarından, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda anonslar yapıldı.

Anonslarda, havaların soğumasıyla birlikte salgının yayılmasının hız kazandığı hatırlatılarak, tedbirlerin önemi vurgulandı.

Son dakika haber... Deniz polisi, botlarla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı
Son dakika haber... Deniz polisi, botlarla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı
Son dakika haber... Deniz polisi, botlarla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı
Son dakika haber... Deniz polisi, botlarla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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