Son dakika haber... Deniz polisi, botlarla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı
26.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:33
Son dakika haber... İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Ekipler botlarla Haliç ve Karaköy'deki gezi teknelerinde, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.
Ayrıca sahile yaklaşan polis botlarından, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda anonslar yapıldı.
Anonslarda, havaların soğumasıyla birlikte salgının yayılmasının hız kazandığı hatırlatılarak, tedbirlerin önemi vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz