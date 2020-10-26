Son dakika haber... Deniz polisi, botlarla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yaptı

Son dakika haber... İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler botlarla Haliç ve Karaköy'deki gezi teknelerinde, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Ayrıca sahile yaklaşan polis botlarından, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda anonslar yapıldı.

Anonslarda, havaların soğumasıyla birlikte salgının yayılmasının hız kazandığı hatırlatılarak, tedbirlerin önemi vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz