Son dakika haberi... Deniz Feneri İzmir Temsilciliği Kamerun'da "Şehit Fethi Sekin" adına Kuran kursu açacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Deniz Feneri İzmir Temsilciliği Kamerun'da "Şehit Fethi Sekin" adına Kuran kursu açacak

Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Deniz Feneri İzmir Temsilciliği Kamerun'da 'Şehit Fethi Sekin' adına Kuran kursu açacak

Son dakika habere göre Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Temsilcisi Recep Kara, İzmir Adliyesine 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda canı pahasına mücadele vererek şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adını Kamerun'da Kuran kursunda yaşatacaklarını bildirdi.

Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Temsilcisi Recep Kara, İzmir Adliyesine 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda canı pahasına mücadele vererek şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adını Kamerun'da Kuran kursunda yaşatacaklarını bildirdi.

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak kuruldukları günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade etti.

Savaş, afet, kıtlık gibi sebeplerle hayata tutunmaya çalışan coğrafyalarda var olmaya çalıştıklarını, 65 ülkede gıda, giyim, barınma yardımlarının yanı sıra su kuyusu, okul, medrese ve cami açılışları yaptıklarını aktaran Kara, Kamerun'da da kalıcı projeler yapmak istediklerini dile getirdi. Kara, şunları kaydetti :

"Kamerun'da daha önce yüzlerce katarakt ameliyatı yaptık, 400 civarında su kuyusu açtık. Kamerun'da yürütülen faaliyetleri özellikle önemsiyoruz. Bu yıl ramazan ayında da Ege Temsilciliği olarak Kamerun'un Maroua Bölgesinde 100 öğrenci kapasiteli bir Kuran kursu inşa edeceğiz. Yaklaşık 4 bin avroya mal olacak Kuran kursuna Şehit Fethi Sekin ismini vereceğiz."

Yaklaşık 100 metrekare olarak planlanan kurs binası için bağışların devam ettiğini bildiren Kara, İzmir İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle Filistinliler için de 3 bin kolilik gıda yardımı organize edileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç Semiramis Pekkan
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Deniz Feneri İzmir Temsilciliği Kamerun'da "Şehit Fethi Sekin" adına Kuran kursu açacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:02:47. #1.14#
title