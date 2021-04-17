Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı
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Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vatandaş, düz yolda giderken dengesini kaybederek elektrikli bisikleti ile yola savruldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vatandaş, düz yolda giderken dengesini kaybederek elektrikli bisikleti ile yola savruldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yaralanan sürücün ayağa kalkmaya çalışırken acı içinde bir kez daha yere kapaklandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, E.Ş. isimli bir vatandaş, cadde üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, bir anda dengesini kaybetti. Daha sonra elektrikli bisikletiyle yalpalayan şahıs, yere düşerek yaralandı. E.Ş.'nin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Düştüğü yerden kalkmaya çalıştı, bir türlü başaramadı

Öte yandan, E.Ş.'nin düştüğü anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde E.Ş.'nin elektrikli bisikletiyle düz yolda giderken bir anda dengesini kaybetmesi, yalpalaması ve düşmesi yer alıyor. Görüntülerin devamında yere düşen E.Ş., birkaç sefer ayağa kalkmaya çalışsa da yaralanması sebebiyle hissettiği acı sonrasında başarılı olamayarak yeniden yere düşüyor. Şahsın kaza yaptığını gören vatandaşlar ise hemen yardımına koşuyor. - KOCAELİ

Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı
Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı
Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı
Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı
Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı
Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı
Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı
Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı
Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı
Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı
Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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