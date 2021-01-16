Son dakika haberi | Denetimler sırasında uzun kuyruklar oluştu

Bir son dakika haberine göre Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimlerde uzun kuyruklar oluştu.