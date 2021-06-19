Son dakika haberi | DEMİR PARMAKLILARA SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haberi | DEMİR PARMAKLILARA SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde demir parmaklılara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde demir parmaklılara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde sokak üzerindeki bir evin bahçesinin demir korkuluklarından geçmeye çalışan bir köpek, sıkıştı. Gece köpeğin bağırma seslerini duyan vatandaşlar köpeği kendi imkanları ile kurtaramayınca Tekirdağ Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen köpek, salındı.

Son dakika haberi | DEMİR PARMAKLILARA SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi | DEMİR PARMAKLILARA SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi | DEMİR PARMAKLILARA SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi | DEMİR PARMAKLILARA SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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