Son dakika haberi: Demir parmaklıklara kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberi: Demir parmaklıklara kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberi: Demir parmaklıklara kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli'nin Derince ilçesinde oyun oynadığı sırada evinin balkonundaki parmaklıklara kafası sıkışan 2 buçuk yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde oyun oynadığı sırada evinin balkonundaki parmaklıklara kafası sıkışan 2 buçuk yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki M.G. isimli çocuk, evinin balkonundaki oyun oynadığı sırada balkondaki demir parmaklıklara kafasını sıkıştırdı. Parmaklıklardan kafasını çıkartamayınca ağlamaya başlayan M.G.'nin ailesi de çocuklarını kurtaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiler.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberi: Demir parmaklıklara kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi: Demir parmaklıklara kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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