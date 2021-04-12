Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı Şanlıurfa'nın Halilliye ilçesinde demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.