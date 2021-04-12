Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı
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Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı Şanlıurfa'nın Halilliye ilçesinde demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halilliye ilçesinde demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresini kaplayan beton duvarın üzerindeki demir korkuluk altından geçmeye çalışan köpek, sıkıştı. Duvar ile korkuluk arasına sıkışan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek salıverildi. Vatandaşlar kısa sürede bölgeye giderek köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı
Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı
Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:51:51. #1.14#
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