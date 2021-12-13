Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından - Rıza Çalımbay (1)
AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivsaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Statında, Galatasaray ile karşılaştı.
SİVAS (AA) - Sivsaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Statında, Galatasaray ile karşılaştı. Sivsaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu. (1)