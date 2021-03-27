Son dakika haberi | Dehşete düşüren o görüntülerdeki kişi konuştu: "Ateşe yaklaşamıyorum"

Son dakika gelişmesine göre Dehşete düşüren o görüntülerdeki kişi konuştu: "Ateşe yaklaşamıyorum" Kendisini benzinle yakmıştı, şimdi ocağı bile yakamıyor Yaşadığı psikolojik sorunları geride bırakan Cemalettin Alış, ateş yakamasa da kokoreççilik yaparak ailesinin geçimini sağlıyor Samsun'da 11 yıl önce yaklaşık 1 milyon...

Dehşete düşüren o görüntülerdeki kişi konuştu: "Ateşe yaklaşamıyorum"

Kendisini benzinle yakmıştı, şimdi ocağı bile yakamıyor

Yaşadığı psikolojik sorunları geride bırakan Cemalettin Alış, ateş yakamasa da kokoreççilik yaparak ailesinin geçimini sağlıyor

SAMSUN - Samsun'da 11 yıl önce yaklaşık 1 milyon TL dolandırılarak üzerine borç yapıldığını öne süren Cemalettin Alış, Cumhuriyet Meydanı'nda üzerine benzin döküp kendini yakmıştı. Yaşanan olayın psikolojik izlerini hala üzerinde taşıyan Alış, ateş yakamasa da kokoreççilik yaparak hayatını devam ettiriyor.

6 Şubat 2010'da meydana elinde benzin bidonuyla gelen Cemalettin Alış (39), etrafa "Beni yaktılar, dışarı çıkacak yüzüm kalmadı. 1 milyon TL dolandırıldım. Benim olmayan borçlar yüzünden icralarda sürünüyorum yardım edin" diyerek bağırdıktan sonra elindeki belgeleri gösterirken, bir anda çakmağı çakarak, alevler içerisinde kalmıştı. Montu, kazağı, atleti tutuşan Alış, etrafa koşarak üzerindekileri çıkartmaya çalışmıştı. Yanan elbiselerini çıkarmayı başaran Alış'ın yüzünde ve vücudunda ciddi yanıklar oluşmuştu. Benzin bidonunu tekrar eline alan Alış, kendini bir daha yakmakla tehdit ederken, bir anda kendinden geçerek yere düşmüştü. O dehşet anları ise İhlas Haber Ajansı'naobjektiflerine yansımıştı.

Olayın üzerinden 11 yıl geçmesinin ardından Alış, Samsun'a gelerek önceki cezalarını yatmak için adli mercilere teslim oldu. Korona virüsü salgını nedeniyle cezaevinden çıkan Alış, aşığı olduğu Samsunspor'un renkleriyle süslediği kokoreç tezgahını açtı ve çalışmaya başladı. Uzun bir süre tedavi gördükten sonra psikolojik sorunlarını aşan Alış, kırmızı-beyaz ile donattığı tezgahında ateşe yaklaşıp, yakamasa da çoğunluğunu Samsunspor taraftarlarının oluşturduğu müşterilerine hizmet veriyor. Ocağın başında usta kokoreçleri pişirirken, Alış ise müşterilere servis yapıyor. Kendisini yakmasının ardından ateşe yaklaşamadığını ve olayın yaşandığı Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan geçemediğini ifade eden Alış, 11 yılın ardından yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

"O fotoğrafları görünce gözlerim doluyor"

Kendisini yaktığı fotoğrafları yıllar sonra gören ve gözyaşlarına boğulan Cemalettin Alış, "Yaşanan olayın ardından zamanla birlikte toparlandım. Allah bana bu kudreti ve sağlığı verdi. Rabb'ime bin şükür olsun. O kendimi ateşe verdiğim fotoğrafları görünce gözlerim doluyor. Bakamıyorum. O anı hatırladığımda aklıma ailem geliyor. Zor ama toparlanmak çok güzel. O günden beri mücadeleyi hiç bırakmadım. Eşim ve sevdiklerim çok büyük destek verdi. Zor bir süreçten geçtim. Allah kimsenin başına vermesin. Kimse benim yaşadığım o duruma gelmesin" dedi.

"Bunca yıl geçmesine rağmen olayın yaşandığı Cumhuriyet Meydanı'ndan geçemiyorum"

Kendisini yaktığı Cumhuriyet Meydanı'ndan geçemediğini dile getiren Cemalettin Alış, "Ben aslında o olayı unutmak istiyorum. Bu olayla ilgili çok şeyler var. İnandığımız ve güvendiğimiz insanlar bizim inancımızı ve güvencemizi kırarak başımıza böyle bir olay geldi. Benim hiç yapmayacağım bir olaydı. Nasıl oldu, bir anda yaşandı ben de anmadım. Ondan sonraki süreçte büyük bir tedavi gördüm. Psikolojik destek de aldım. Olayın ardından Samsun'dan gittim. Unutmak istedim. Hafıza kaybı yaşadım. Büyük sıkıntılar yaşadım. Gurbette geçen yılların ardından tekrar memlekete döndüm. Unutmak istiyorum ama bir türlü unutamıyorum. Bunca yıl geçmesine rağmen olayın yaşandığı Cumhuriyet Meydanı'ndan geçemiyorum. Aklıma geliyor. Allah hiç kimseye bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Belki çok büyük sıkıntı çeken insanlar da var ama kimse bu duruma düşmesin" diye konuştu.

"Ocağı yakamıyorum, ateşe yaklaşamıyorum, ellerimde yanma hissi hissediyorum"

Yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen mücadele etmeyi bırakmayarak ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde yaşadıklarını belirten ve zora düşen gençlere kendi hayatından örnekler veren Alış, şunları söyledi:

"Şu anda kokoreççi tezgahım var. Kömürü filan yakarken ellerimde bir yanma hissi hissediyorum. Kendimi hemen geri çekiyorum. Belki de o yaşanan olayın psikolojik etkisi olabilir. Evde yemek yapacağım zaman ya da çay demleyeceğim zaman ocağı yakarken de etkisini hissediyorum. O günkü gibi canımın acıdığını hissediyorum. Gençler, sabırlı olmalı ve ailelerinin sözünden çıkmamalı. Kendilerini geliştirecek şeylerle uğraşsınlar. İş yok diye bir anda psikolojilerini bozmasınlar. İşi kendileri üretmeye çalışsınlar. İlla ki bir şeyler ortaya çıkar. Kimsenin kendisine zarar vermesini istemiyorum. Benim yaşadım olay o anda birden yaşanan bir olaydı. O esnadaki ruh haliyle bu yaşandı. Ben şu anda ailemle mutlu bir hayat yaşıyorum. O olayın ardından bir tane daha kızım oldu. Şu anda 5 yaşında. 2 kızım ve eşimle birlikte mutlu bir aile tablomuz var. Allah, mutluğumuzu bozmasın, kimsenin yuvasını dağıtmasın, zor durumlara düşürmesin."

Uzun yıllardır Samsunspor'a büyük bir sevgi besleyen Alış, şu anda çalıştırdığı tezgahında da bezinden, örtüsüne ve yeleğine kadar her şeyi Samsunspor'un ismi ya da renkleriyle süslüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR