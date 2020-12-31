Son dakika haberi | DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Gözaltı kararı verilen zanlılardan 13'ünün yakalandığı, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde şüphelilerin yakalanması yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı