Son dakika haberi: DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
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Son dakika haberi: DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

31.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:02

Afyonkarahisar'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, Irak uyruklu 5 zanlı ile Suriye uyruklu 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda, 5'i Irak uyruklu, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Son dakika haberi: DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede

Kaynak: AA

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