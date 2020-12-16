Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu
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Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu

16.12.2020 08:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 08:21

Son dakika haberine göre İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı belli oldu.

İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltı sayısı belli oldu. Baskınlarda 18 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, gece saatlerinde aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlemiş, çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.

Operasyonla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sayısı belli oldu. Örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve özellikle son süreçte Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin faaliyetlerini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 9 ilçede 11 adrese yönelik yapılan operasyonda 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el konulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu
Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu
Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu
Son dakika haberi! DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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