Son dakika haberi... DEAŞ'lı teröriste film gibi operasyon kamerada
Son dakika haberlerine göre DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı.
25.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:06
DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek ele geçirilirken şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: İHA