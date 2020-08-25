Son dakika haberi... DEAŞ'lı teröriste film gibi operasyon kamerada Son dakika haberlerine göre DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü adına, eylem yapmak amacıyla Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişek ele geçirilirken şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: İHA