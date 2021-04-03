Son dakika haberi... DEAŞ'lı terörist sınırı geçerken yakalandı
Gelen son dakika haberlerine göre Gri listede aranan DEAŞ'lı terörist sınırı geçerken yakalandı.
Gri listede aranan DEAŞ'lı terörist sınırı geçerken yakalandı.
Suriye'nin Haseke/Hol kampından kaçan ve gri listede aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Türkiye-Suriye sınırında yakalandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "2015 Ekim ayı içerisinde DEAŞ terör örgütüne katılan, hakkında "Canlı Bomba Eyleminde
Kullanılabilecek Kişilerden olduğu" şeklinde istihbarı bilgi bulunan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride aranan kadın şahıs, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke/Hol kampından kaçarak, ilimiz Akçakale ilçesi sınır hattından illegal yollardan ülkemize geçişi esnasında görevlilerimizce yakalanmıştır.'
Gri kategorideki kadın terörist hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte Adli makamlara sevk edildi. Ardından da tutuklanarak Hilvan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı