Son dakika haberi: DEAŞ Kerkük'te polis kontrol noktasına saldırdı: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentindeki kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.