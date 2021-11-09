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Son dakika haberi... DEAŞ, Irak'ta balıkçılara saldırdı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... DEAŞ, Irak'ta balıkçılara saldırdı: 2 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Irak'ta balıkçılık yapan 2 genç, DEAŞ'lı teröristler tarafından öldürüldü.

Irak'ta balıkçılık yapan 2 genç, Deaş'lı teröristler tarafından öldürüldü.

Irak'ın Salahattin iline bağlı Emirli kasabasında DEAŞ'lı teröristler, bu sabah balığa çıkan 2 genci öldürdü. Güvenlik kaynaklarının kamuoyu ile paylaştığı bilgiye göre güvenlik güçleri, teröristleri bulmak için olay yerine sevk edildi.

Emirli kasabası kırsalında saklanan teröristlerin güvenlik güçlerine ve sivillere sık sık saldırı düzenlediği biliniyor. - KERKÜK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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