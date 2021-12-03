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Son dakika haberi: DEAŞ'ın Mahmur'da düzenlediği saldırıda 7 Peşmerge ve 3 sivil öldü

AA - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: DEAŞ'ın Mahmur'da düzenlediği saldırıda 7 Peşmerge ve 3 sivil öldü

Edinilen son dakika haberine göre Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 7 Peşmerge ve 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Terör örgütü Deaş'ın, Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 7 Peşmerge ve 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Peşmerge Komutanı Nejat Hule, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Mahmur'un Karaçuğ bölgesindeki Nazikend köyünde Peşmergelerin DEAŞ tarafından kurulan pusuya düştüğünü söyledi.

Hule, çıkan çatışma sonucu 7 Peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rudaw'da yer alan haber de ayrıca Mahmur'a yakın Hadircice köyündeki DEAŞ saldırısında da 3 sivil hayatını kaybettiği belirtilerek, ölen üç kişinin kardeş oldukları kaydedildi.

Sivillere yönelik saldırı sonrası Peşmergenin bölgeye intikal etmesinin ardından DEAŞ'ın kurduğu pusuya maruz kaldığı belirtildi.

DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor

DEAŞ'ın 27 Kasım'da Süleymaniye'nin Kifri ilçesinin Kuleco bölgesindeki saldırısında 5 Peşmerge ölmüş, 4 Peşmerge yaralanmıştı. Yaralananlardan durumu ağır olan 1 Peşmergenin, kurtarılamadığı açıklanmıştı.

29 Kasım'da Kifri ilçesine düzenlenen saldırı sonucunda ise 1 Peşmergenin öldüğü, 3 Peşmergenin yaralandığı belirtilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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AA - Son Dakika Haberleri

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