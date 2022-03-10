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DEAŞ, el-Kureyşi'nin ölümünü doğruladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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DEAŞ, el-Kureyşi'nin ölümünü doğruladı

Terör örgütü DEAŞ'e yakın sosyal medya hesapları tarafından internette yayınlanan ses kaydı ile terör örgütünün lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölümü doğrulanırken, terör örgütünün yeni liderinin Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi olduğu açıklandı.

Terör örgütü Deaş'e yakın sosyal medya hesapları tarafından internette yayınlanan ses kaydı ile terör örgütünün lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölümü doğrulanırken, terör örgütünün yeni liderinin Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden 3 Şubat'ta, ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyon ile Terör örgütü Deaş'ın lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldüğünü duyurmuştu. Deaş'e yakın sosyal medya hesapları tarafından internette yayınlanan ses kaydı ile gerçek adı Amir Muhammed el-Mevla olan el-Kureyşi'nin ölümü doğrulanarak, el-Kureyşi'nin nasıl, nerede ve ne zaman öldüğünden bahsedilmedi.

Ses kaydında ayrıca, Deaş'ın yeni liderinin Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi olduğu ifade edildi.

Söz konusu sesli mesaj ise, selefi Ebu Hamza el-Kureyşi'nin de yakın zamanda öldüğünü açıklayan yeni bir DEAŞ sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir tarafından iletildi.

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, 3 Şubat'ta gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında el-Kureyşi'nin ailesi ile bulunduğu eve operasyonu gerçekleştirmiş, ABD Savunma Bakanlığı operasyonda 4 sivil ile 5 teröristin öldüğünü doğrulamıştı.

Suriye Sivil Savunma örgütü ise, operasyonda 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğü bildirmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Terör, Medya, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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