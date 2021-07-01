DEAŞ'A 3 İLDE OPERASYON: 3 GÖZALTI
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DEAŞ'A 3 İLDE OPERASYON: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, eylemleri ve faaliyetleri sırasında çekilen görüntüleri ele geçirildi.

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, eylemleri ve faaliyetleri sırasında çekilen görüntüleri ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Aralarında Suriye'den eylem amaçlı Türkiye'ye gönderildiği belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi, terör örgütünün uygulamaya koyduğu sözde kanunları halka zorla uygulattıran 'Hisbe' biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 1 kişi, terör örgütünün Irak ve Suriye'de hakimiyeti altındaki bölgelerde para birimi olarak kullanılmak üzere bastırdığı sözde DEAŞ dinarının kullanımıyla ilgili Suriye'de terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 1 kişi, Adana, Ankara ve Bolu'da eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan kişilerin eylem ve faaliyetleri sırasında çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri de ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

DEAŞ'A 3 İLDE OPERASYON: 3 GÖZALTI
DEAŞ'A 3 İLDE OPERASYON: 3 GÖZALTI
DEAŞ'A 3 İLDE OPERASYON: 3 GÖZALTI
DEAŞ'A 3 İLDE OPERASYON: 3 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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