Son dakika haber | Davutoğlu'ndan Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya ilişkin açıklama
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Son dakika haber | Davutoğlu'ndan Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya ilişkin açıklama

15.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:46

Son dakika haberler... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya ilişkin, "Hiçbir şekilde üstü örtülemeyecek, suskunlukla karşılanamayacak bir siyasi terörle karşı karşıyayız." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya ilişkin, "Hiçbir şekilde üstü örtülemeyecek, suskunlukla karşılanamayacak bir siyasi terörle karşı karşıyayız." dedi.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı canlı yayında bir siyasinin evinin önünde saldırıya uğramasının "terör faaliyeti" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en tanınmış siyasilerinden birine, milletin birliği ve beraberliği için her türlü çabayı gösteren, 15 Temmuz sonrası FETÖ Araştırma Komisyonunda çetin mücadele veren bir siyasetçiye yapılan saldırıyla ilgili gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde üstü örtülemeyecek, suskunlukla karşılanamayacak bir siyasi terörle karşı karşıyayız. Biz bir yola çıktık mı kararlılıkla çıkarız. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, ister terör örgütleri isterse bu şekilde mafyavari çete örgütleri bilsinler ki son nefesimize kadar hukuk mücadelemizi verir ve geri adım atmayız."

Son dakika haber | Davutoğlu'ndan Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Son dakika haber | Davutoğlu'ndan Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Son dakika haber | Davutoğlu'ndan Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Son dakika haber | Davutoğlu'ndan Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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