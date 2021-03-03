Son dakika haberi! Davraz Kayak Merkezi'nde görevli JAK ekibi vatandaşın imdadına yetişiyor
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Son dakika haberi! Davraz Kayak Merkezi'nde görevli JAK ekibi vatandaşın imdadına yetişiyor

03.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:00
Son dakika haberi! Davraz Kayak Merkezi'nde görevli JAK ekibi vatandaşın imdadına yetişiyor

Gelen son dakika haberine göre Davraz Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çeşitli zamanlarda 136 vatandaşı kurtardığı bildirildi.

Davraz Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çeşitli zamanlarda 136 vatandaşı kurtardığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatilcilerin ve kayakseverlerin Davraz Kayak Merkezi'nde bazı kazalarla karşılaştığı belirtildi.

Sezon boyunca JAK timlerinin, pistlerde düşüp yaralanan kayakseverleri kurtardığı belirten açıklamada, şuana kadar 136 kişinin kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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