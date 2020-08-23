Son dakika haberi! Datça'daki orman yangını söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Datça'daki orman yangını söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Son dakika haberi! Datça'daki orman yangını söndürüldü
23.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:38

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter, 9 arazöz, 2 su tankeri, 40 yangın söndürme işçisi ve vatandaşlar tarafından müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle yangının yayılmadan kontrol altına alındığını söyledi.

Çalışmalara vatandaşların da destek verdiğini belirten Çoban, "Orman teşkilatımız, itfaiyemiz ve vatandaşlarımızın gayretiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönüm orman alanı zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarını tamamlamak üzere." dedi.

Çoban, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Güncel
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti 3. Sayfa
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu 3. Sayfa
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım 3. Sayfa
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi
Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı
Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı
Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı
Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Angela Merkel Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Amber Heard Halit Ergenç Cüneyt Arkın
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Datça'daki orman yangını söndürüldü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 17:38:10. #1.15#
title