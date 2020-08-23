Son dakika haberi... Datça'da orman yangını (2) Son dakika haberi... KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 30 orman işçisi ve 25 gönüllünün 1 helikopter ve 5 arazözle müdahale etmesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 30 orman işçisi ve 25 gönüllünün 1 helikopter ve 5 arazözle müdahale etmesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının yol kenarından başlaması nedeniyle atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, ilk belirlemelere göre 2 dönümlük alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Jandarma, yanan alanda inceleme başlattı. Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),

Kaynak: DHA