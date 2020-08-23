Son dakika haberi... Datça'da orman yangını
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Son dakika haberi... Datça'da orman yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Son dakika haberi... Datça'da orman yangını
23.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:46

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava araçları, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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