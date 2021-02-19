Son dakika haberi | Datça'da kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haberi | Datça'da kaçakçılık operasyonu

19.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:48
Son dakika haberi | Datça'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika gündem haberine göre Datça ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 738 paket makaron ve 210 kilo tütün ele geçirildi.

Datça ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 738 paket makaron ve 210 kilo tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Üç iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 210 kilo açık tütün, 15 kaçak parfüm, farklı aromalarda 88 nargile tütünü, 98 paket sigara kağıdı, 738 paket makaron, 1 paket (Tapdk) ibareli bandrol, 221 sigara filtresi, 15 nargile folyosu ele geçirdi.

İş yeri sahipleri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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