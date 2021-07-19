Son dakika haberi: Darıca'da trafo yangını mahalleyi elektriksiz bıraktı
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Son dakika haberi: Darıca'da trafo yangını mahalleyi elektriksiz bıraktı

Son dakika haberi: Darıca'da trafo yangını mahalleyi elektriksiz bıraktı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Piri Reis Mahallesi Lodos Sokak'ta bulunan trafo, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafodaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, mahalleye yeniden elektrik verilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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