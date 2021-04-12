Son dakika haberi... Dargeçit'te çocuklar için park yapıldı
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Son dakika haberi... Dargeçit'te çocuklar için park yapıldı

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Dargeçit'te çocuklar için park yapıldı

Son dakika haberi: Dargeçit Belediyesi ilçedeki kırsal bir mahalleye park yaparak, çocukların yüzünü güldürdü.

Dargeçit Belediyesi ilçedeki kırsal bir mahalleye park yaparak, çocukların yüzünü güldürdü.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'un talimatı ile Gürışık Mahallesi Karazeytuni mevkisinde oyun grubu kuruldu.

Belediye Başkanı Aksoy, yaptığı açıklamada, çocukların eğlenebilecekleri alanlara ihtiyaç duyduğunu belirterek, çocuklara imkanlar ölçüsünde bu tür hizmetlerde bulunduklarını aktardı.

Kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara da ilçe merkezinde yaşayan çocuklara da aynı hizmeti götürdüklerini dile getiren Aksoy, çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamda oyun oynayabilmesi için mahallelerde, uygun alanlarda oyun grupları kurulum çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Çocuklar da Belediye Başkanı Aksoy'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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