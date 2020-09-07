Son dakika haberi! Darbe sanığı albay, yabancı yayın kuruluşlarının duruşmalara davet edilmesini istedi
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Son dakika haberi! Darbe sanığı albay, yabancı yayın kuruluşlarının duruşmalara davet edilmesini istedi

Son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Son dakika haberi! Darbe sanığı albay, yabancı yayın kuruluşlarının duruşmalara davet edilmesini istedi
07.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, esasa ilişkin savunmasına başladı.

Savunmasının ilk bölümünde Türkiye'nin yakın tarihinin yanı sıra ekonomi, eğitim ve sosyal politika konularına değinen Kavak, ülkenin bu alanlarda dünya sıralamasındaki yerini eleştirdi.

Kavak, Türkiye'de ifade özgürlüğünün olmadığını, adalet anlayışının ise yeteri kadar gelişmediğini, yargılamaların hukuk kurallarının öngördüğü şekilde yapılmadığını iddia etti.

Esas hakkında savunma yapması için kendisine iki gün verildiğini aktaran Kavak, sürenin bu şekilde belirlenmiş olmasının "savunma hakkının" ihlali olduğunu öne sürdü.

Medyanın darbe yargılamalarına yeteri kadar ilgi göstermediğinden yakınan Kavak, yabancı yayın kuruluşların duruşmaları takip edebilmeleri için davet edilmesini talep etti.

Gün boyu süren savunmasında darbe girişimine değinmeyen Kavak, yarın kaldığı yerden devam edecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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