Son dakika haberi... Danimarka'daki vizon koronavirüsü krizi İrlanda'ya sıçradı
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Son dakika haberi... Danimarka'daki vizon koronavirüsü krizi İrlanda'ya sıçradı

22.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:49
Son dakika haberi... Danimarka'daki vizon koronavirüsü krizi İrlanda'ya sıçradı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Danimarka'da mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 17 milyon vizon itlaf edilmişti.

Danimarka'da mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 17 milyon vizon itlaf edilmişti.  Danimarka Tarım Bakanı Morgens Jensen'in istifasıyla sonuçlanan vizon koronavirüsü krizi İrlanda'ya sıçradı.  İrlanda'nın Baş Sağlık Görevlisi Dr. Tony Holohan, Tarım Bakanlığı'na ülkedeki vizonları itlaf etmeleri tavsiyesi verdi.

Dünyanın en büyük vizon çiftliklerine sahip Danimarka'da, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkmasının ardından 4 Kasım'da, hükümet, Tarım Bakanı Morgens Jensen'in talimatıyla çiftliklerde yetiştirilen 17 milyon vizon itlaf edilmişti. İrlanda'nın Baş Sağlık Görevlisi Tony Holohan, İrlanda Tarım Bakanlığı'na vizon çiftliklerindeki vizonların itlaf edilmesi gerektiği konusunda tavsiyesi verdi.

İRLANDA TARIM BAKANLIĞI VİZON İTLAFI KONUSUNA DEĞİNMEDİDr Tony Holohan, Tarım Bakanlığı'na gönderdiği mektupta mevcut vizon çiftliklerinin halk sağlığı için risk arz ettiğini ifade etti. İrlanda Tarım Bakanlığı ise açıklama yaparak, İrlanda'nın vizon çiftliklerinin sahipleriyle yakın çalıştığını söyledi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Vizon çiftçileri, yasal ve hayvan refahı gerekliliklerine tam uyum içinde faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu çabalarla tam bir işbirliği içindeler" dedi. İrlanda Tarım Bakanlığı, Baş Sağlık Görevlisi Tony Holohan'ın vizon itlafı talimatı konusunda açıklama yapmadı.

DANİMARKA TARIM BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka Tarım Bakanı Mogens Jensen'in Danimarka'daki tüm vizonların yetkisi olmadığı halde itlaf emrini verdiği için istifa etmesinden sonra yeni bir tarım bakanı atadı. Jensen'den görevi devralmak üzere Kalkınma İşbirliği Bakanı Rasmus Prehn seçildi. Ancak Danimarka Sağlık Bakanlığı Perşembe günü, koronavirüs vizon mutasyonunun büyük olasılıkla neslinin tükendiğini ve "15 Eylül'den bu yana 5'inci küme ile başka vizon varyantı vakası tespit edilmediğini" söyledi.


Son dakika haberi... Danimarka'daki vizon koronavirüsü krizi İrlanda'ya sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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