Son dakika haberi! Danimarka'da istihbarat verilerini sızdırdığı iddiası ile 4 kişi tutuklandı

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (PET) tarafından yapılan açıklamada, istihbarat verilerini sızdırdığından şüphelenilen PET ve Danimarka Savunma İstihbarat Servisi'nin (DDIS) mevcut ve eski çalışanı olan 4 kişinin tutukladığı duyuruldu.

Danimarka'da istihbari verileri sızdırdığı iddiası ile birçok kişi tutuklandı. Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (PET) tarafından yapılan açıklamada, istihbarat verilerini sızdırdığından şüphelenilen 4 kişinin tutuklandığı ifade edilerek, "Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı, dün polisle işbirliği içinde 4 kişiyi tutukladı ve çeşitli adreslerde arama yaptı" ifadelerini yer verildi.

Açıklamada, söz konusu şüphelilerin PET ve Danimarka Savunma İstihbarat Servisi'nin (DDIS) mevcut ve eski çalışanları olduğu belirtilerek, şüphelilerin PET ve DDIS'ten çok gizli bilgileri sızdırdığı ve Danimarka Ceza Kanunu'nun 109 (1) Bölümü'nü ihlal etmekle suçlandıkları aktarıldı.

Soruşturmanın hale devam ettiği ifade edilerek, gizli belgelerin kimlere sızdırıldığı konusunda ayrıntı verilmedi. - KOPENHAG

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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