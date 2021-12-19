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Son dakika haberi: Damdan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Damdan düşen çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da, iki katlı evlerinin damından aşağıya düşen yabancı uyruklu çocuk, hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki katlı evlerinin damından aşağıya düşen yabancı uyruklu çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesinde ikamet eden Irak uyruklu Yusuf Alabar (13), iki katlı evlerinin damına çıktı. Damda dengesini kaybeden çocuk aşağıya düşerek ağır yaralandı. Yaşanan feci olayı fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Alabar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Iraklı Yusuf Alabar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi daha sonra hastane morguna alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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