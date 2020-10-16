Son dakika haberi! Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı

16.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:27
Son dakika haberi! Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir'in kurucusu Damat İbrahim Paşa ölümünün 290. yıl dönümünde ilk kez Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından düzenlenen anma programı ile anıldı.

Nevşehir'in kurucusu Damat İbrahim Paşa ölümünün 290. yıl dönümünde ilk kez Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından düzenlenen anma programı ile anıldı.

Lale döneminin ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın 290. ölüm yıl dönümü dolayısıyla, Nevşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Damat İbrahim Paşan 290.ölüm yıl dönümünde ilk kez Alibey Caminde anma programı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi. Nevşehir Belediyesi tarafından Cuma namazı çıkışında ise vatandaşlara şerbet, tatlı ve kandil simidi ikram edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı gazetecilere yaptığı açıklamada bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Arı, " Bu şehrin geçmişten bugüne en önemli figürlerinden bir tanesi bu şehrin bu toprakları öz evladı Damat İbrahim Paşa, küçük bir kasaba olan Muşkara'yı şehir yapıp bugünlere gelmesine vesile olan en önemli etkenimizdir. Dolayısıyla bu değerimiz bugüne kadar maalesef anılmamış, hatırlanmamıştı. Biz bu değeri yeniden hatırlamak, kurucumuz ve şehrimizi şehir yapan bizim değerimizi ortaya çıkarmak ve onu anmak gerekiyordu. Şimdi bugün başlattık. İnşallah bundan sonra geleneksel olarak her yıl ölüm yıl dönümünde Damat İbrahim Paşa'yı anacağız. Sadece kendisini kuru kuruya anmak değil. Arapların bir atasözü var. Konuşursunuz, konuşursunuz ama herhangi bir şey yapmazsınız. Biz sadece konuşmayacağız. Beraberinde Damat İbrahim Paşa'nın doğmuş olduğu evi tespit ettik. Şimdi ekiplerimiz burada araştırmayı yapıyor. İlk bulguları ortaya çıkartmaya çalışıyor. İnşallah bundan sonra da doğdu evi ihya ve ifşa edeceğiz. Biz değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Biz bizi bugünlere getiren, bu şehrin büyüklerine sahip çıkmak zorunayız. Bu şehirde katma değeri olmuş her kim varsa onları anacağız ve yaşatacağız" dedi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Damat İbrahim Paşa'nın ölümünün 290. yıl dönümü dolayısıyla okutulan mevlide Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da katıldı. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi! Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı
Son dakika haberi! Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı
Son dakika haberi! Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı
Son dakika haberi! Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Sergey Lavrov Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Metin Oktay Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Garry Rodrigues
Daha Fazla Dava Türk Ekim Genç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 13:27:09. #1.15#
title