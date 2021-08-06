Son dakika haberi: Damadı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
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Son dakika haberi: Damadı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Son dakika haberi: Damadı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde dün tartıştığı damadı Aydın A. (33) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Sultan Duran (59), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde dün tartıştığı damadı Aydın A. (33) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Sultan Duran (59), gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Olay sırasında kendi oğlunu da yaralayan Aydın A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın A., boşanma aşamasında olduğu eşi ile görüşmek üzere kayınvalidesi Sultan Duran'ın evine gitti. Burada Aydın A. ile kayınvalidesi Sultan Duran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın A. yanında bulunan tabancayı Duran'a doğrultup, peş peşe tetiğe bastı. Göğsünden vurulan Duran, kanlar içinde yere yığılırken, seken kurşunlardan biri de Aydın A.'nın 3 yaşındaki oğlu Atalay A.'nın yüzüne isabet etti. Duran kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yüzünden yaralanan Atalay A.'nın ise özel bir hastanede tedavisi sürüyor.

Damadı tarafından öldürülen Sultan Duran'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Duran, Kocabaş Mahallesi Merkez Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında gözylaşları içerisinde toprağa verildi.

Kayınvalidesini öldürüp, kendi çocuğunu yaraladıktan sonra kaçan Aydın A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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