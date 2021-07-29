Son dakika haberi: Dalgınlıkla su zannedip içti, hastanelik oldu
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Son dakika haberi: Dalgınlıkla su zannedip içti, hastanelik oldu

Son dakika haberi: Dalgınlıkla su zannedip içti, hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kırklareli'de evde bardaktaki çamaşır suyunu su zannedip içen şahıs hastanelik oldu.

Kırklareli'de evde bardaktaki çamaşır suyunu su zannedip içen şahıs hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde yaşayan B.K., evinde masa üzerinde bulunan bardaktaki çamaşır suyunu su zannedip içti. Daha sonra fenalaşınca Lüleburgaz Devlet Hastanesine giden B.K.'nın zehirlendiği tespit edildi. Müdahalede bulunulan B.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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