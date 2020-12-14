Son dakika haberi | Dalgalı denizde balıkçı şamandıralarına sarılmış halde bulundu ölümden deniz polisi kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Dalgalı denizde balıkçı şamandıralarına sarılmış halde bulundu ölümden deniz polisi kurtardı

14.12.2020 22:10 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:14

Gelen son dakika haberlerine göre Dalgalı denizde balıkçı şamandıralarına sarılmış halde bulundu ölümden deniz polisi kurtardı Hiporetmiye girmek üzere olan adam bota alınıp kıyıya çıkartıldı Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren adam, deniz polisi tarafından ölümün kıyısından alındı.

Dalgalı denizde balıkçı şamandıralarına sarılmış halde bulundu ölümden deniz polisi kurtardı

Hiporetmiye girmek üzere olan adam bota alınıp kıyıya çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren adam, deniz polisi tarafından ölümün kıyısından alındı.

Bugün sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili 3 numaralı plaj açıklarında denizde mahsur kalan bir kişi olduğu ihbarını alan deniz polisi, hemen harekete geçti. İki gündür sağanak yağmur ve fırtınanın etkisinde olan kentte yaklaşık 100 metre açıkta dalgalarla boğuşan adam balıkçı şamandıralarına tutunmuş halde kendinden geçmek üzereyken bulundu. Hipotermiye girmek üzere olan M.G., polis tarafından bota alınıp ilk müdahalesi yapıldı.Battaniyeler ile vücut ısısı korunmaya çalışılan M.G. Yat Limanında hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi | Dalgalı denizde balıkçı şamandıralarına sarılmış halde bulundu ölümden deniz polisi kurtardı
Son dakika haberi | Dalgalı denizde balıkçı şamandıralarına sarılmış halde bulundu ölümden deniz polisi kurtardı
Son dakika haberi | Dalgalı denizde balıkçı şamandıralarına sarılmış halde bulundu ölümden deniz polisi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Park halindeki araçta ölü bulundu
Son dakika haberleri: Park halindeki araçta ölü bulundu
Son dakika haberi: Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor
Son dakika haberi: Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor
Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu
Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Fahrettin Koca Mustafa Varank Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Nesrin Cavadzade
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Dalgalı denizde balıkçı şamandıralarına sarılmış halde bulundu ölümden deniz polisi kurtardı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:14:28. #1.15#
title