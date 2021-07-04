Son dakika haberi: Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberi: Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi: Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Dalaman ilçesinde, tarım alanları ve ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Dalaman ilçesinde, tarım alanları ve ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresiz iptal edilerek kapatılan ve 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulanan fabrikada iş makinaları ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrika önünde toplanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Muğla İl Koordinasyon Kurulu üyeleri yanan alandaki soğutma çalışmalarının bitirilememesine tepki gösterdi.

Çevre Kanunu uyarınca faaliyetleri durdurulan işletme, alınan karar doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Dalaman Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda 26 Haziran'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle tarım arazileriyle ormanlık alana sıçrayan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca fabrika kapatılmış, işletme hakkında Çevre Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Son dakika haberi: Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi: Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi: Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi: Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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Son dakika haberi: Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor - Haberler
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