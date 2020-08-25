Son dakika haberi... Dakikalarca keşif yapı, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Dakikalarca keşif yapı, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapan şahıs önce kameralara daha sonra polis ekiplerine yakalandı.

Dakikalarca keşif yapı, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapan şahıs önce kameralara daha sonra polis ekiplerine yakalandı. Evin etrafında dakikalarca keşif yapan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Çağlayan Mahallesinde bir evden hırsızlık yapan şüpheli, ev etrafında dakikalarca keşif yaptıktan sonra hırsızlık yapıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş ekipleri güvenlik kamerasına yakalanan şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: İHA