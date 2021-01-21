Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

21.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:18
Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gündem haberi: Isparta'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Isparta'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yedişehitler Mahallesi'nde 3 katlı binanın Suriye uyruklu ailenin yaşadığı son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

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Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika gündem: Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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