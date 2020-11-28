Son dakika haberi... Dağlıoğlu'nun Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
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Son dakika haberi... Dağlıoğlu'nun Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

28.11.2020 01:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 01:53
Son dakika haberi... Dağlıoğlu'nun Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, atama, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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