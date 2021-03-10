Son dakika haberi: Dağlık Karabağ'da ateşkesten bu yana mayınlar nedeniyle 10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Dağlık Karabağ'da ateşkesten bu yana mayınlar nedeniyle 10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti

10.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:32
Son dakika haberi: Dağlık Karabağ'da ateşkesten bu yana mayınlar nedeniyle 10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Dağlık Karabağ'da savaşın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.

Dağlık Karabağ'da savaşın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ile ateşkes mutabakatının imzalandığı 10 Kasım 2020'den bugüne kadar işgalden kurtarılan topraklarda, mayın nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, savaşın bittiği günden bugüne kadar 10 Azerbaycanlı sivil, Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu dönemde, 11 sivil ise mayın patlaması sonucu yaralandı.

Başsavcılık, vatandaşlara "işgalden kurtarılan arazilerin mayınlardan tam temizlenene kadar buralara girmeme" uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Birol Güven Aleyna Tilki Şevket Çoruh
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Yaşar Güler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Dağlık Karabağ'da ateşkesten bu yana mayınlar nedeniyle 10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:37:39. #1.15#
title