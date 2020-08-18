Son dakika haberi... Dağcılıkta eğitimler devam ediyor Son dakika haberleri: Türkiye Dağcılık Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, spor tırmanış temel seviye eğitimi İzmir'de verilecek.

Kurs, 2-6 Eylül tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı Tırmanma Duvarı'nda gerçekleştirilecek.

Aynı yerde 29-30 Ağustos tarihlerinde Spor Tırmanış 30 Ağustos Zafer Kupası Lider Yarışması da yapılacak.

Öte yandan buz tırmanış eğitimi A kampı, yeterli başvurunun olmaması nedeniyle B kampıyla birleştirildi. Buz tırmanış eğitimi kampı, 22-28 Ağustos tarihlerinde Rize'de düzenlenecek.

Kaynak: AA